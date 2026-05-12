Özel'i zora sokacak ifade! Muhittin Böcek oğlunu doğruladı

CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan ve görevden alınan başkan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek dün gece saat 03.00'a kadar savcılara etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.

Gökhan Böcek ek ifadesinde CHP'li Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 1 milyon euro istediğini söyledi. Böcek ifadesinde "Veli Ağbaba beni Whatsapp üzerinden arayarak Özgür Özel'in talimatıyla partiye babamın aday yapılmasına ilişkin 1 milyon euro istedi. Babama konuyu ilettim bana 'gereğini yap' dedi. Esnaf ve iş adamıyla bir araya gelip kendilerinden Ağbaba'ya götürmek üzere toplamak amacıyla euro veya dolar cinsinden paralar aldım. Paralar 30 milyon TL'ye varınca Ağbaba'yı aradım. Topladığım para o günkü kura göre 900 bin euroya tekabül ediyordu. Ağbaba bana '1 milyona tamamla getir' dedi. Bu konuşma 7 – 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşti" bilgisini verdi.

Parayı 1 milyon euro'ya tamamlayarak siyah bir çantaya 100, 200 ve 500 Euro'luk banknotlar halinde yerleştirdiğin anlatan Böcek, havaalanında X-Ray kontrolünden geçtiğini söyledi.

6. KATTA TESLİMAT

Genel Merkez'de Ağbaba'nın bahsettiği kişinin kendisini beklediğini kaydeden Böcek, "Danışma bana '6. kata bekleniyorsun' dedi. 35-40 yaşlarında, 1.75 boylarında, gözlük takan parti rozetli bir şahıstı. İdari ofis yazan odaya gittik. Şahıs Ağbaba'yı aradı, parayı getirdiğimi söyledi, telefonu bana uzattı. Ağbaba ile görüştüm. 'Parayı getirdim, bu kişiye bırakacağım' dedim, bana 'evet' dedi. Bunun üzerine parayı teslim ettim" itirafında bulundu.

POŞET İÇİN 200 BİN $

Babasının aday ilan edilmesinden sonra seçim döneminde de Ağbaba'nın para istediğini beyan eden Böcek, "27 Şubat 2024 tarihinde seçim lansmanında Özgür Özel Antalya'ya gelmişti. 2-3 gün kadar önce Ağbaba 'seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun' dedi. Ne kadar dediğimde '7-8 milyon TL iyi olur' dedi. Konuyu babama anlattım, 'yardımcı ol' dedi" şeklinde konuştu. Böcek, Özel Antalya'ya geldiğinde, poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini, Konyaaltı Belediye başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek verildiğini kaydetti. Böcek, "Kılıçdaroğlu döneminde Genel Merkez'den bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz Genel Merkez'e verdik" dedi.

"OĞLUMUN PARA BEYANI DOĞRUDUR"

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, etkin pişmanlıktan yararlanan Muhittin Böcek, oğlunun itiraflarını doğruladı. Böcek ifadesinde "Özgür Özel'in benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden diğer mevcut belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak 'Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun' şeklinde bir söylemi olmuştu. Oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce Özgür Özelin talebi üzerine Veli Ağbaba tarafında arandığını ve 1 milyon Euro istendiğini söylemesi üzerine 'Sen gereğini yap' dedim. Oğlum bu yöndeki beyanı doğrudur" dedi.

Ağbaba'nın "Görsem tanımam" yalanı çabuk çöktü

Gökhan Böcek'ten rüşvet itirafı: Ağbaba'ya 1 milyon avro verdim

CHP'li Böcek soruşturmasında "pişmanlık" süreci: İfadesi 8 buçuk saat sürdü

CHP'de liyakatin yerini "Euro" tarifesi aldı! Para esnaftan toplandı, "Adaylık Borsası"na gitti