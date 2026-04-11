Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevşehir mitingi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Miting alanında organize bir grupla Adalet Bakanı Akın Gürlek'i yuhalatmaya çalıştığı öne sürülen Özel'in sözleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevşehir ziyaretinde miting alanına önceden yerleştirilen bir grup üzerinden Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik protesto başlatmak istediği iddia edildi. Konuşma sırasında yapılan yönlendirmelerle kalabalığın bir bölümünün yuhalamaya teşvik edildiği öne sürülürken, bu hamle Nevşehir'de bazı vatandaşların tepkisini çekti. Özel'in bu tavrı siyasi nezaket tartışmalarını beraberinde getirirken, alandaki bazı katılımcıların "dışarıdan gelmiş, hemşehrimizi hedef gösteriyor" şeklinde yorumlar yaptığı iddia edildi. Öte yandan çevre illerden gelen partililerle birlikte mitinge 2 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Özel'in sözleri sonrası gözler memleketi Manisa'ya çevrildi

Özel'in konuşmasında kullandığı "Allah kimseyi kendi memleketinde bu hale düşürmesin" ifadeleri ise ayrı bir polemik başlattı. Bu sözlerin ardından gözler Özel'in memleketi Manisa'ya çevrildi. Son dönemde Manisa'da yaşanan protestolar ve özellikle şehit cenazelerinde yükselen tepkilere ilişkin görüntüler yeniden dolaşıma girerken, sosyal medyada Özel'in zor anlar yaşadığı görüntülerin tekrar gündeme taşındığı görüldü.

"Özel'in siyaset tarzı CHP içinde homurdanmalara neden oluyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine çok yakın olan belediye başkanlarından Özkan Yalım'ın skandal iddialarla gündeme gelmesi sonrası ruh sağlığının bozulduğu yorumları yapılırken, bu sürecin Özel'in miting diline de yansıdığı ileri sürülüyor. Nevşehir mitinginin de bu atmosferde organize edildiği ve "organize yuhalama" iddialarının CHP kulislerinde konuşulduğu belirtilirken, parti içinde istişare mekanizmalarının zayıfladığına yönelik değerlendirmeler kulislere yansıyan iddialar arasında yer alıyor.