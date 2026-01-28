İSTANBUL 13°C / 11°C
Güncel

Özel'in hezeyanlarına Özdemir'den sert tepki: Mussolini benzetmeleri siyasi acziyetin göstergesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı süreçlerine yönelik açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Özdemir, kullanılan üslubun öfke ve çaresizliği yansıttığını belirterek, “Sloganlarla hukuk baskı altına alınamaz” dedi.

28 Ocak 2026 Çarşamba 18:31
Özel'in hezeyanlarına Özdemir'den sert tepki: Mussolini benzetmeleri siyasi acziyetin göstergesi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, CHP Genel Başkanı Özel'in yargı süreçlerini "faşizm" ve "Mussolini" benzetmeleriyle hedef almasına sert tepki gösterdi.

Söz konusu yaklaşımın ne tutarlı bir itiraz ne de demokratik bir duruş olduğunu ifade eden Özdemir, Özel'in söylemlerinin hukuki argüman üretemeyenlerin başvurduğu ucuz bir siyasi refleks olduğunu ifade etti.

Özdemir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı'nın dili, öfkesini ve çaresizliğini ele veriyor.

Bir yargı sürecini, tarihsel bağlamından koparılmış "Mussolini" benzetmeleriyle kriminalize etmek; ne tutarlı bir cevap, ne bir itiraz, ne de demokratik bir duruştur. Bu, hukuki argüman üretemeyenlerin başvurduğu ucuz bir siyasi refleksin dışavurumudur.

Asıl mesele şudur:

CHP bugün kendi içindeki hizip çatışmalarını, liderlik krizini ve derin dağınıklığını yönetememektedir. Parti içi hesaplaşmaların, kişisel iktidar kavgalarının ve kontrol kaybının oluşturduğu gerilim, ne yazık ki Genel Başkan'ın diline kontrolsüz bir asabiyet olarak yansımaktadır. Ortada rolüne kendini fazla kaptırmış, abartılı hareketlerle bağıran kötü bir aktörlük var sadece.

Siyasi çaresizlik arttıkça, itham dili sertleşmekte; akıl, yerini öfkeye bırakmaktadır.

Türkiye'de kimsenin yargıdan muaf olmadığı gibi, kimse de sloganlarla masum ilan edilemez. Hukuku "faşizm" benzetmeleriyle baskı altına almaya çalışmak, demokratik muhalefet değil; siyaseti tahrip etmektir.

Şunun altını çizmek istiyorum:

Türkiye, bağırarak yön verilen bir ülke değil; kurumlarıyla, hukuku ve demokrasisiyle ayakta duran bir devlettir.

