  Özel'in iddiası boş çıktı! Bakan Gürlek hakkında yeni karalama girişimi
Özel'in iddiası boş çıktı! Bakan Gürlek hakkında yeni karalama girişimi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında 'Lüksemburg'da yatı var' iddiasının boş çıkmasının ardından bu kez de sosyal medyada farklı bir karalama kampanyası başlatıldı.

Akşam Gazetesi21 Mart 2026 Cumartesi 08:51 - Güncelleme:
Sosyal medyada Akın Gürlek Lüksemburg'a hiç gitmediğini beyan ettiği halde "Eti Maden'in Lüksemburg bağlantılı firmasının yönetiminde yer aldı ve huzur hakkı aldı" yönünde paylaşımlar yayıldı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gürlek'in bakan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde şirketin yönetim kurulunda yer aldığı, söz konusu şirketin faaliyetlerinin yürütülmesinin ise Lüksemburg'da bulunan şirket genel müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu faaliyetlerinin fiilen Lüksemburg'da olması ile ilgili bir hükmün bulunmadığı, bu nedenle Gürlek'in görev kapsamında Lüksemburg'a gitme zorunluluğu bulunmadığına dikkat çekildi. Gürlek'in görevde olduğu dönemde Lüksemburg'a gitmediği yönündeki beyanın doğru olduğu ancak bu durumun, yönetim kurulundaki görevini yerine getirmesine engel teşkil etmediği belirtildi. İddiaların aksine, görevin şirket ana statüsü hükümleri kapsamında Türkiye'den icra edildiği belirtilerek, yorumların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

