Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ramazan bütün insanlar için bir yeniden İslam'da diriliş ayıdır

Bu sene ilk kez düzenlediğimiz Külliye'de Ramazan programımıza çoğu çocuk ve genç olmak üzere 450 binden fazla insanımız iştirak etti.

Yardımlarımızı arttırmak suretiyle mazlum ve mağdurların yanında olmaya ihtimam gösterdik. Tüm gücümüzle tüm kapasitemizle Gazze'nin yanındayız. İnşallah zulüm bitene 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar Filistin devletinin yanında olacağız

Ülkemizde birileri, Türkiye'nin İslam aleminde ve dünyada neye tekabül ettiğini hâlâ idrak edemiyor. Bu çevreler, kendi tarihlerini bilmedikleri ve kendi atalarını tanımadıkları için, Türkiye'nin tarihi ve kültürel derinliğinden de habersizler.

Geçmiş çeyrek asra damga vuran sorumsuz özgürlük, başıboş hürriyetçilik, ben yaparım kimse karışamaz bencilliği sembol hale getiren Neo-Liberal özgürlükçülük günde güne kaybediyor

Bütün gayemiz 1071 Malazgirt ruhu ve İstiklal Marşımızda billurlaşan kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır

Toplumu ifsad eden popüler akımlar eskisi kadar rağbet görmüyor. LGBT musibetine yönelik tüm dünyada yükselen tepkileri bunun işaretleri olarak okuyoruz.

Türkiye, ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse, kökü dışarda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur.

Ya cehaletlerinden dolayı ya da Batı'ya duydukları platonik aşk gözlerini kör ettiği için maalesef gerçekleri göremiyorlar.

Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar.

Hak arama bahanesiyle demokrasiyle hukukla meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler.

Önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik açıldı. Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük

Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor.

Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor.

Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaya kadar her türlü kepazelik sergilendi.

Yüzünü kapatan, polise saldıran, işinde gücündeki insanlarımıza tebelleş olan kim varsa emniyet birimlerimiz gerekli müdahalelerde bulunacaktır.

Ana muhalefet partisini esir almış bir avuç belediye soyguncusunun evlatlarının hayatını karartmasına ailelerimiz izin vermesinler.