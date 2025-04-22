Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun suçlamalarını örtbas etmek için birçok yola başvuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yozgat'taki traktör şovu dikkat çekti. Özel'in traktörün arka koltuğunda yer verdiği isim de yolsuzluktan sabıkalı çıktı.

YOZGAT'TA DİKKAT ÇEKEN OLAY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için katıldığı Yozgat'taki mitingde dikkat çeken bir detay gündem oldu.

ZİMMETİNE PARA GEÇİRMİŞ

Traktör konvoyunda Özel'in arkasında oturan kişinin yolsuzluk soruşturmasında hüküm giymesi dikkat çekti. Özel'in kullandığı traktörün arkasında duran kişinin Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar olduğu ve SHP döneminde Belde Belediye Başkanlığı yaptığı sırada zimmete para geçirmek suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve 2003'te hüküm giyerek 1.5 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.

CHP'Lİ ESKİ BAŞKANA USULSÜZLÜK SORUŞTURMASI

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde usulsüzlük iddialarına ilişkin 18 Nisan'da yapılan operasyonda, CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, dönemin özel kalem müdürü Raif K., dönemin muhasebe mali işler müdürü Nafie Ç., dönemin belediye başkan yardımcısı Recep K., dönemin satın alma personeli Engin K., dönemin vekil mali işler müdürü İsmail K.'nın yanı sıra dönemin tahsilat biriminde görevli Umut K. ve dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay U. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan T.U. tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çetin Bozkurt hakkında da "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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