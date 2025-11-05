Özel'in zırvalarına Açıkkapı'dan cevap: Türkiye liyakatli bir muhalefeti hak ediyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Özel'in, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik iftira kampanyasını sürdürdüğünü savunan Açıkkapı, "Bir istihbarat ve casusluk örgütü olan FETÖ'nün, partimize, liderimize, devletimize ve aziz milletimize yönelik saldırıları gün yüzüne çıktığında, doğru tarafın değil, tarihin yanlış tarafında yer aldıklarını da unutmuş değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıkkapı, şöyle konuştu:

"Eğer bizler, dünkü grup toplantısında zırvalandığı gibi gizli servislerin güdümünde bir hareket, bir siyasi kadro olsaydık, bugün yerli ve milli teknolojiden, kendi savunma sanayimizden, bağımsız yazılım altyapımızdan söz edemez, tam bağımsız Türkiye yolunda adımlar atamazdık. Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin desteği ve duasıyla yedi düvele karşı dik duran, Türkiye'nin onurunu ve itibarını koruyan bir liderdir."

Türkiye'nin daha sağlam ve liyakatli kadrolardan oluşan bir muhalefeti hak ettiğini kaydeden Açıkkapı, "Şüphesiz iyi bir muhalefet hem ülkemizin kalkınmasına yönelik mücadelesinde, aziz milletimizin huzurunu ve refahını tesis etme sürecinde yapıcı eleştirileriyle yol gösterebilecek, hem de rekabeti arttırarak siyaset kurumunun gelişmesine önemli bir katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.