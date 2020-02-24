24 Şubat 2020 Pazartesi 10:47 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:47

Türk Kozmetik Endüstrisi'nin duayenlerinden Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli iş insanı Özer Sezer Susesi, oğlu Anıl'ın düğün gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Özer Sezer Susesi kimdir? Özer Sezer Susesi kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sezer Susesi'nin oğlunun bu mutlu gününe şahit olduktan hemen sonra hayata veda etmesi; iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismi yasa boğdu.

ÖZER SEZER SUSESİ KİMDİR?

Türk Kozmetik Endüstrisi'nin duayenlerinden Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli iş insanı Özer Sezer Susesi, oğlu Anıl'ın düğün gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Önceki gece İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi'nin Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Özer Sezer Susesi için bugün sabah 09.30'da ilk olarak İstanbul Florya Camii'nde helallik alınacak, cenaze ardından Edirne’ye getirilecek. Özer Sezer Susesi için Eski Camii’de öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek. Susesi, cenaze töreninden sonra Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Özer Sezer Susesi, Ünlü Pereja kolonyalarını üreten Pereja İleri Kimya Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Pereja İleri Kimya Sanayi AŞ kolonya, parfüm, vücut spreyi, oda ve kumaş spreyi gibi kokulu ürünlerin yanı sıra sabun, şampuan, vücut losyonu kişisel bakım ve kozmetik ürünleri üretimi yapıyor.