İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1475
  • EURO
    6,6512
  • ALTIN
    322.823
  • BIST100
    114679
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özer Sezer Susesi kimdir? Özer Sezer Susesi kaç yaşındaydı?
Güncel

Özer Sezer Susesi kimdir? Özer Sezer Susesi kaç yaşındaydı?

Özer Sezer Susesi kimdir? Özer Sezer Susesi kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. PEREJA kolonyalarının üreticisi PEREJA İleri Kimya Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sezer Susesi hayatını kaybetti. İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi'nin Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayata gözlerini kapadı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Susesi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

24 Şubat 2020 Pazartesi  10:47 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:47

Türk Kozmetik Endüstrisi'nin duayenlerinden Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli iş insanı Özer Sezer Susesi, oğlu Anıl'ın düğün gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Özer Sezer Susesi kimdir? Özer Sezer Susesi kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sezer Susesi'nin oğlunun bu mutlu gününe şahit olduktan hemen sonra hayata veda etmesi; iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismi yasa boğdu.

ÖZER SEZER SUSESİ KİMDİR?

Türk Kozmetik Endüstrisi'nin duayenlerinden Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli iş insanı Özer Sezer Susesi, oğlu Anıl'ın düğün gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Önceki gece İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi'nin Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Özer Sezer Susesi için bugün sabah 09.30'da ilk olarak İstanbul Florya Camii'nde helallik alınacak, cenaze ardından Edirne’ye getirilecek. Özer Sezer Susesi için Eski Camii’de öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek. Susesi, cenaze töreninden sonra Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Özer Sezer Susesi, Ünlü Pereja kolonyalarını üreten Pereja İleri Kimya Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Pereja İleri Kimya Sanayi AŞ kolonya, parfüm, vücut spreyi, oda ve kumaş spreyi gibi kokulu ürünlerin yanı sıra sabun, şampuan, vücut losyonu kişisel bakım ve kozmetik ürünleri üretimi yapıyor.

İstanbul'da 9 aracı böyle kundakladılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu
HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu
Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu

Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu

1 yılda bu hale geldi!
1 yılda bu hale geldi!

1 yılda bu hale geldi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.