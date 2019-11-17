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Özersay'dan KKTC bayrağının yakıldığı Kıbrıs Rum kesimine tepki: Bu suskunluk hayra alamet değil

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasına sessiz kalan Kıbrıs Rum yönetimi ve siyasi partilerine tepki gösterdi.

  • AA
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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rum yönetimi ve siyasi partilerinin olay karşısında takındığı tavrı eleştirerek, "Kıbrıs Rum siyasi partilerinin ve Rum liderinin suskunluğu dikkati çekicidir." değerlendirmesinde bulundu.

 

KKTC bayrağının yakılmasına sessiz kalmanın olayı onaylamak anlamına geleceği uyarısında bulunan Özersay, "Aslında asıl tehlikeli olan Kıbrıs Türklerini hedef alan bu tür hareketlerin suskun kalınarak onaylanmasıdır. Özellikle Sayın Anastasiades, bu olaylar karşısında bunları kınayan, doğru bulmadığını söyleyen bir açıklama yapmadıkça ve şiddeti teşvik eden bu tür davranışlara karşı tedbir almadıkça Kıbrıs’ta mevcut güvensizlik derinleşir. Sayın Anastasiades’i sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Bu suskunluk hayra alamet değil." ifadelerini kullandı.

 

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