Özgecan Aslan Meydanı'ndaki asırlık ağaca asit! Bakın kim zehirlemiş?

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan kauçuk ağacına matkapla 9 delik açılıp içine asit benzeri bir sıvı enjekte edildi. Hızla kuruyan sembolik ağacı kurtarmak için çalışmalar başladı. Üzücü olay ile ilgili çarpıcı bilgiler de gelmeye başladı. Edinilen bilgiye göre; ağaca zehir enjekte edenlerin kullandığı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda aracın sürücüsü belediye çalışanı Yusuf S. yakalandı. S.'nin yanında Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır'ın da olduğu tespit edildi. Talimatı da CHP'li belediyeden bir ismin verdiği belirlendi.

YARIM ASIRLIK SEMBOL AĞACA ZEHİR ENJEKTE EDİLDİ

Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı´nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı belirlendi. Deliklerden numune alındı. Yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine deliklerden asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı.

KAMERALAR TEK TEK İZLENDİ

Olayın ardından ağacı kurtarmak için çalışmalar hızla başlarken, faillerin bulunması için de büyük çaba harcandı. Bölgedeki tüm kameralar tek tek izlendi ve çarpıcı gerçeklere ulaşıldı.

AĞACI ZEHİRLEYENLER KİRALIK ARAÇLA GELMİŞ

Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacını zehirleyenlerin geldiği araç kameralardan tespit edildi. Araç ile ilgili Emniyet tarafından yapılan araştırmalar kısa sürede sonuç verdi. Aracın kiralık olduğu belirlendi.

ARACI MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMIŞ

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'yi derinden üzen olayın faillerinin içinde bulunduğu araç ile ilgili hayli ilginç bir tespit yapıldı. Aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı öğrenildi.

ARAÇTAN CHP'Lİ BAŞKAN ÇIKTI

Yarım asırlık ağacı kurutan zehri verenlerin tespiti de yapıldı. Kiralık aracı kullandığı belirlenen Yusuf S. kısa sürede yakalandı.. Yakalanan şahsın ifadesi alındı. Yapılan görüşmede şahsın yanında bulunan kişinin Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğu öğrenildi.

Emniyetin titiz çalışması sonucunda düğüm hızla çözülmeye başlarken, ağacın zehirlenmesi talimatını veren isim de ortaya çıktı. Buna göre; Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olan Serdar Salim Gökçek'in ağacın zehirlenmesi talimatını verdiği şahıslar tarafından beyan edildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AĞACI NEDEN ZEHİRLEMEK İSTEDİ?

Zehirleme olayının Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize olarak yapıldığı böylece ortaya çıkmış oldu.

Ağacın neden kurutularak zehirlenmek istendiği henüz netlik kazanmazken, ağacın kent meydanından kaldırılmak için sebep üretilmeye çalışıldığı düşünülüyor.