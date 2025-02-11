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Özgecan Aslan mezarı başında anıldı

Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında ailesi ve vatandaşlar tarafından kabri başında anıldı.

AA11 Şubat 2025 Salı 14:35 - Güncelleme:
Özgecan Aslan mezarı başında anıldı
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Anne Songül ve baba Mehmet Aslan, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti.

Aile yakınları ve vatandaşların da yer aldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ziyaretçiler, Aslan'ın mezarına çiçek bıraktı.

Mehmet Aslan, gazetecilere, şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyerek, "10. yılda artık sevgi, barış, adalet olsun istiyoruz. Kadınlar katledilmesin." dedi.

Anne Songül Aslan da kadınların canlarının yanmamasını istediklerini belirterek, "Acımız ilk günkü gibi. 10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek. Hak, hukuk, adelet istiyoruz. Özge'mden sonra en az 5 bin kadın öldürüldü, çocuklarımız öldürülüyor." diye konuştu.

- ÖZGECAN ASLAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti.

Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ahmet Suphi Altındöken, 11 Nisan 2016'da Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından öldürülmüştü.

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