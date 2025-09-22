Özgür Çelik ve 25 kişi hakim karşısında

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 26 sanığın, 31 Ocak 2025 tarihinde adliye önünde "polise mukavemet ettikleri, tekme ve yumruklarla saldırdıkları" iddiasıyla 15 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlanacak.

Duruşma öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izlemek ve Çelik'e destek vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çelik ve Özel duruşmanın başlamasını Baro Odası'nda bekliyor.