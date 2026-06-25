Özgür Özel, Bakan Gürlek'e tazminat ödeyecek

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Özgür Özel'e, Gürlek'in kişilik haklarına yönelik açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davası, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, yargılama sonucunda Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince Özgür Özel'in itirazının reddedildiği ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.
Tahsil edilecek tazminatın, Bakan Gürlek tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanacağı bildirildi.