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Özgür Özel, Bakan Gürlek'e tazminat ödeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 16:28 - Güncelleme:
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e tazminat ödeyecek
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Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Özgür Özel'e, Gürlek'in kişilik haklarına yönelik açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davası, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, yargılama sonucunda Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince Özgür Özel'in itirazının reddedildiği ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.

Tahsil edilecek tazminatın, Bakan Gürlek tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanacağı bildirildi.

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