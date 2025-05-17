CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu olduğu için görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı hapishanede ziyareti sırasında infaz koruma memurlarıyla birbirine girdi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan CHP'li belediye yetkilileri, Özgür Özel tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Özel tutuklandığı için ilçe belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Akpolat'ı ziyaret için geçen hafta Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

GARDİYANLARA KÜFRETTİ

Görevlilere Rıza Akpolat ile görüşmek istediğini belirten Özel, daha sonra görüşme odasında beklemeye alındı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Akpolat'ın görüşmeye kasten geç getirildiğini öne süren Özel, yanında bulunan infaz koruma memurlarına hakaret etmeye başladı. Gardiyanların Özel'e "Bilinçli bir geciktirme yok. Akpolat geç hazırlandı. Kendisi görüşmeye gelmek istemiyor. Şimdi görüşmeye gelebildi" dediği öğrenildi. İnfaz koruma memurları bilgilendirme sonrası Özel'in kendilerine sert bir şekilde cevap verdiği ifade etti. Olay yerinde bulunan bir gardiyan şunları söyledi: "Özel bize hakaret ve küfretti. Daha sonra sandalye fırlatmaya çalıştı. Bu nedenle kendisinden şikayetçi oldum."

TUTANAKLARA GEÇTİ

İnfaz koruma memurları yaşananları tutanaklarla kayıt altına aldı. Yaşanan olay ve suç duyurusu üzerine harekete geçen cezaevi yönetimi, durumu Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık tarafların iddiaları üzerine inceleme başlatacak. Daha sonra soruşturmaya gerek olup olmadığına karar verilecek.

ÖZEL'İN ZİYARETİNİ İSTEMİYORLAR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içindeki ağırlığı sorgulanmaya devam ediliyor. Tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Özel'in ziyarete gelmesini istemedikleri öğrenildi. Tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı altında ezilen bir lider istemediklerini dile getirdiği iddia edilen başkanların, görüşmelere de bu yüzden soğuk baktığı ifade ediliyor.

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