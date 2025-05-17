İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2025 Cumartesi / 20 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel cezaevinde olay çıkardı! Gardiyanlara küfredip saldırmaya kalktı
Güncel

Özgür Özel cezaevinde olay çıkardı! Gardiyanlara küfredip saldırmaya kalktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Silivri Cezaevi'nde olay çıkardı. Ziyaret ettiği Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görüşmeye kasten geç getirildiğini öne süren Özel, gardiyanlarla tartıştı. Özel, hakaret ve küfürlerin ardından eline aldığı plastik sandalyeyi de görevlilere fırlatmaya kalktı. Olayın ardından görevliler tutanak tutarken cezaevi yönetimi Adalet Bakanlığı'na bildirdi.

Yeni Şafak17 Mayıs 2025 Cumartesi 08:58 - Güncelleme:
Özgür Özel cezaevinde olay çıkardı! Gardiyanlara küfredip saldırmaya kalktı
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu olduğu için görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı hapishanede ziyareti sırasında infaz koruma memurlarıyla birbirine girdi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan CHP'li belediye yetkilileri, Özgür Özel tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Özel tutuklandığı için ilçe belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Akpolat'ı ziyaret için geçen hafta Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

GARDİYANLARA KÜFRETTİ

Görevlilere Rıza Akpolat ile görüşmek istediğini belirten Özel, daha sonra görüşme odasında beklemeye alındı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Akpolat'ın görüşmeye kasten geç getirildiğini öne süren Özel, yanında bulunan infaz koruma memurlarına hakaret etmeye başladı. Gardiyanların Özel'e "Bilinçli bir geciktirme yok. Akpolat geç hazırlandı. Kendisi görüşmeye gelmek istemiyor. Şimdi görüşmeye gelebildi" dediği öğrenildi. İnfaz koruma memurları bilgilendirme sonrası Özel'in kendilerine sert bir şekilde cevap verdiği ifade etti. Olay yerinde bulunan bir gardiyan şunları söyledi: "Özel bize hakaret ve küfretti. Daha sonra sandalye fırlatmaya çalıştı. Bu nedenle kendisinden şikayetçi oldum."

TUTANAKLARA GEÇTİ

İnfaz koruma memurları yaşananları tutanaklarla kayıt altına aldı. Yaşanan olay ve suç duyurusu üzerine harekete geçen cezaevi yönetimi, durumu Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık tarafların iddiaları üzerine inceleme başlatacak. Daha sonra soruşturmaya gerek olup olmadığına karar verilecek.

ÖZEL'İN ZİYARETİNİ İSTEMİYORLAR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içindeki ağırlığı sorgulanmaya devam ediliyor. Tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Özel'in ziyarete gelmesini istemedikleri öğrenildi. Tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı altında ezilen bir lider istemediklerini dile getirdiği iddia edilen başkanların, görüşmelere de bu yüzden soğuk baktığı ifade ediliyor.

Özel'den Tanrıkulu'na "Kılıçdaroğlu" vetosu

MHP'den Özgür Özel'e sert tepki: Haddini aşan ifadeler

CHP'li belediyeler bildiğiniz gibi

ÖNERİLEN VİDEO

Doğal gaz patlaması saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.