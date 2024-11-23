İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İKİ BELEDİYE BAŞKANI DA TERÖR İLTİSAKLI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı hatırlatıldı.
Bakanlığın kayyum kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından bir açıklama yaptı.
TERÖRİST CENAZESİNE GİTMESİNİ SAVUNDU
CHP'li Sarıgül'ün 2012'de katıldığı bir cenaze töreninin, 2022'de dava konusu yapıldığını ve 2024'te suç sayıldığını belirten Özel, "Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler..." ifadelerini kullandı.