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Özgür Özel, CHP'li başkanın terörist cenazesine gitmesini savundu

İçişleri Bakanlığı, Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün terör iltisakı nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Görevlendirme kararının 'Sarıgül'ün terörist cenazesine gittiği' gerekçesiyle alındığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Taziye ölüye değil, diriye yapılır.' diyerek Sarıgül'ün terörist cenaze gitmesine arka çıktı.

23 Kasım 2024 Cumartesi 08:28 - Güncelleme:
Özgür Özel, CHP'li başkanın terörist cenazesine gitmesini savundu
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI DA TERÖR İLTİSAKLI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı hatırlatıldı.

İki belediye başkanı görevden alındı

Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'e ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Bakanlığın kayyum kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından bir açıklama yaptı.

TERÖRİST CENAZESİNE GİTMESİNİ SAVUNDU

CHP'li Sarıgül'ün 2012'de katıldığı bir cenaze töreninin, 2022'de dava konusu yapıldığını ve 2024'te suç sayıldığını belirten Özel, "Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler..." ifadelerini kullandı.

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