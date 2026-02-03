İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4866
  • EURO
    51,4311
  • ALTIN
    6907.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel deprem bölgesine algı yapmaya gitti! Depremzedenin sözlerine siyasi çarpıtma
Güncel

Özgür Özel deprem bölgesine algı yapmaya gitti! Depremzedenin sözlerine siyasi çarpıtma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye'de depremzedelere yaptığı ziyaret kamuoyuna servis edildi. “Eşim işsiz” diyen depremzede kadının eşinin sigortalı çalıştığı ve aile adına kayıtlı 3 araç bulunduğu ortaya çıkarken, kadın sözlerinin kesilerek siyasi malzeme haline getirildiğini söyledi.

IHA3 Şubat 2026 Salı 20:16 - Güncelleme:
Özgür Özel deprem bölgesine algı yapmaya gitti! Depremzedenin sözlerine siyasi çarpıtma
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye programı kapsamında kent merkezinde depremzede vatandaşların yaşadığı Karaçay konteyner kenti ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında konteyner kentte yaşayan Emine Kılıç isimli kadınla sohbet eden Özel, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde; 'Eşim iş bulamıyor' diyerek TOKİ'den ev isteyen kadının depremden öncede kiracı olduğu ve eşinin sigortalı olduğu ortaya çıktı. Ekonomik durumunun iyi olmadığını söyleyen kadının ve eşinin üzerine kayıtlı 3 araç olduğu fark edildi.

"BUNLAR SİYASETTE KULLANILMIŞ VE SÖYLEDİKLERİM KESİLMİŞ"

Söylediklerinin kesilerek siyasette kullanılmasına tepki gösteren Emine Kılıç, "Dün yaşananlar hakkında konuşmak istiyorum, çok yanlış anlaşılmışım. Aynı saatte, aynı yerde siz de gelseydiniz size de aynı şekilde konuşurdum.

3 arabamız olduğu söyleniyor, sigortalı. Bunlar doğru 3 arabamız var ama hiçbir şekilde biz kullanmıyoruz, başkaları kullanıyor. Elektriğim, suyum kesildi dedim. Beni siyasette kullandılar. Ben de burada derdimi anlattım. Bunlar hep kullanılmış. Eşim asgari ücretle çalışıyor, ben yardım ve eşya talep etmedim. Söylediklerim kesilmiş. 3 araba diyorlar ama biz kullanmıyoruz. Sosyal konuta da başvuru yaptım, TOKİ'yi bekliyoruz. Burada kalmamızın sebebi TOKİ'nin çıkıp çıkmayacağı" diye konuştu.

CHP'ye YPG tepkisi! "Keşke bu mücadele deprem bölgesi için verilseydi"

Bakan Kurum'dan Özel'e icraat dersi
  • Osmaniye depremzede
  • Osmaniye Özgür Özel

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.