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Özgür Özel durmuyor! Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından Türkiye'yi Batı medyasına şikayet eden Özgür Özel, bu kez de İngiliz The Guardian'a konuştu. Özel, 'bizi neden yalnız bıraktınız' diye sitem etti.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2025 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Özgür Özel durmuyor! Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti
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İBB'deki yolsuzluklara ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Bu olayın hemen ardından, halkı sokaklara çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir taraftan da Batı medyasına ardı ardına röportajlar vererek Türkiye'yi eleştirdi.

BBC, CNN, Deutsche Welle ve The Economist gibi küresel medya kuruluşlarına açıklamalar yapan Özel, en son röportajını İngiliz The Guardian'a verdi.

STARMER'E SİTEM

Daha önce BBC'ye verdiği röportajda İngiliz Başbakan Keir Starmer'e yaşananlara tepki göstermemesi nedeniyle sitem eden Özel, sitemini burada da devam ettirdi.

Gazetedeki söz konusu haberde, "İşçi Partisi liderlerinin ve Starmer'ın, CHP'li siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun geçen ay gözaltına alınmasının ardından tam bir kınama yapmamasından duyduğu rahatsızlığın altını çizen Özel, 'Bunu Türkiye'nin iç meselesi olarak görerek tarihi bir hata yapıyorlar' dedi." ifadelerine yer verildi.

"DOSTLARIMIZIN SESSİZLİĞİNİ HATIRLAYACAĞIZ"

"İmamoğlu, geçen ay bir dizi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp hapse atılmış, yüz binlerce kişinin sokaklara döküldüğü, Türkiye'de son on yılın en büyük hükümet karşıtı gösterilerine yol açmıştı." denilen haberde Özel'in "Bu süreç sona erdiğinde, düşmanlarımızın yüksek sesle söylediklerinden çok dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız." sözleri yer aldı.

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