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Özgür Özel, eli baltalıları görmezden geldi! 150 polisi yaralayan saldırganları aklama girişimi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturması sonrası başlayan sokak olaylarıyla ilgili 'Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı, bir çubuk yoktu.” iddiası yalanlandı. DMM'den yapılan açıklamada, 'Gösterilerde polis memurlarına asit, havai fişek, taş, cam şişe, balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler fırlatıldığı kayıtlara geçmiştir. Güvenlik birimlerinin ve olay yerlerinde bulunan kameraların kayıtları incelendiğinde, çeşitli suç unsurlarının kullanıldığına dair somut deliller tespit edilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi10 Nisan 2025 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
Özgür Özel, eli baltalıları görmezden geldi! 150 polisi yaralayan saldırganları aklama girişimi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı, bir çubuk yoktu." iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası başlayan sokak olayları ile ilgili, "Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı, bir çubuk yoktu." iddiası doğru değildir.

Bahse konu sokak olaylarında ülkemizin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerine karşı saldırılar gerçekleştirilmiş; provokasyonlara karşı tedbir alan, kamu düzeni ve huzurunu korumaya çalışan 150 polis memuru yaralanmıştır.

Gösterilerde polis memurlarına asit, havai fişek, taş, cam şişe, balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler fırlatıldığı kayıtlara geçmiştir. Güvenlik birimlerinin ve olay yerlerinde bulunan kameraların kayıtları incelendiğinde, çeşitli suç unsurlarının kullanıldığına dair somut deliller tespit edilmiştir.

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