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  • Özgür Özel, Hulusi Akar'a 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi
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Özgür Özel, Hulusi Akar'a 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen yıl TCG Anadolu'nun hizmete girme töreninde okunan Deniz Harp Okulu Marşı'na yönelik iddiaları üzerine aleyhine açılan davada, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

AA20 Şubat 2024 Salı 12:43 - Güncelleme:
Özgür Özel, Hulusi Akar'a 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi
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Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada söz alan Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, davalı tarafın ısrarlı beyan ve davranışlarıyla müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunarak, manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Özel'in avukatı Yüksel Sevda Yavaş ise müvekkilinin beyanlarının siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu öne sürerek, davanın reddini istedi.

Hakim Fatih Ulu, davanın kısmen kabulüyle Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

- DAVA DİLEKÇESİ

Akar'ın avukatlarınca açılan davanın dilekçesinde, 10 Nisan 2023'te yapılan TCG Anadolu'nun hizmete girme töreninde, Deniz Harp Okulu Marşı'nın eksiksiz okunduğu, Milli Savunma Bakanlığının da görüntüleri daha sonra servis eden kuruluştan temin ederek, yayımladığı anlatılmıştı.

O dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özel'in, takip eden günlerde sosyal medya ve bir televizyon kanalında, marştaki "Atatürk'ü izleyen yol..." kısmının, o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'ın talimatıyla çıkarıldığını, "Atatürk'ün ismine bile tahammül edemediğini" öne sürdüğü ifade edilen dilekçede, Özel'in açıklamalarıyla Akar'ın kişilik haklarını ihlal ettiği kaydedilerek 100 bin lira manevi tazminat istenmişti.

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