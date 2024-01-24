CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, martta yapılacak seçim için pazarlığa oturdu. CHP'deki lider değişiminden sonra Özel ile Kılıçdaroğlu önceki akşam ilk kez yemekte buluştu. Görüşmenin, Özel'in kaybettiği idare amirliği seçimi sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Yaklaşan yerel seçimle ilgili karşılıklı talep iddiaları da kulislere taşındı.

BAŞKANLARIMI KORU

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu Özel'den, kurultayda kendisini destekleyen büyükşehir belediye başkanlarının yeniden aday olmasını istedi. Özel'in bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Özel cephesinde ise bu talebe yaklaşım "Kazanabileceklerse ve vatandaş tabanında varlarsa devam ederler" şeklinde yankılandı.

SAHAYA ÇIKIN

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yerel seçim için sahaya çıkması talebini iletirken, Kılıçdaroğlu'nun da teklife sıcak baktığı kaydedildi. Özel'in ayrıca Kılıçdaroğlu'ndan, Meclis'te kendisine yakın milletvekillerinin seçim sürecinde zarar verebilecek açıklamalardan uzak durmasını istediği öğrenildi. İki ismin seçim sürecinde gerek duyulması halinde yeniden görüşebileceği belirtiliyor.

O SEVİNCİ UNUTMADI



Kılıçdaroğlu'na yakın Uğur Bayraktutan'ın CHP Meclis İdare Amiri seçilmesi, CHP Grup Yönetimini karıştırdı. Bayraktutan'ın aldığı 67 oya güvenen Kılıçdaroğlu, kaybettiği kurultayda abartılı sevinci nedeniyle arası açılan Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekilliğinin yeniden oylanmasını istiyor. Koltuğu sallantıya giren Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın makamını tartışmaya açmayı planlayan Kılıçdaroğlu, Özel'i grup yönetiminde seçim yapılmasına ikna etti. Başarır'ın yakın çevresine oylamadan çıkacak her sonuca rıza göstereceğini aktardığı öğrenildi.