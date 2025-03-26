İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0099
  • EURO
    41,0054
  • ALTIN
    3694.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel, istediği desteği alamayınca İngiltere Başbakanı Starmer'a sitem etti: Terk edilmişlik hissediyoruz
Güncel

Özgür Özel, istediği desteği alamayınca İngiltere Başbakanı Starmer'a sitem etti: Terk edilmişlik hissediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB merkezli yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için destek açıklamasında bulunmayan İngiltere Başbakanı Starmer'i eleştirdi. İngiltere Başbakanı Starmer'e soruşturmayla ilgili ses çıkarmadığı gerekçesiyle kırgın olduğunu söyleyen Özel, 'Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk, kardeşlik' sözleriyle sitem etti.

HABER MERKEZİ 26 Mart 2025 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Özgür Özel, istediği desteği alamayınca İngiltere Başbakanı Starmer'a sitem etti: Terk edilmişlik hissediyoruz
ABONE OL

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası yabancı televizyon kanallarına çıkarak Türkiye'yi karalama kalkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC'ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keri Starmer'e tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Starmer'den destek alamadığını dile getiren Özel, "Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İngiliz İşçi Partisi ve Starmer'ın bu konuda hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum" dedi.

Sessizlik nedeniyle kırgın olduklarını dile getiren Özgür Özel, "İBB Başkanını alıp hapse koyuyorlar ve birlikte ses çıkarmıyoruz. Bu nasıl dostluk, kardeşlik, demokrasiyi savunmak? Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi ve demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.