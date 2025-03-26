İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası yabancı televizyon kanallarına çıkarak Türkiye'yi karalama kalkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC'ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keri Starmer'e tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Starmer'den destek alamadığını dile getiren Özel, "Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İngiliz İşçi Partisi ve Starmer'ın bu konuda hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum" dedi.

Sessizlik nedeniyle kırgın olduklarını dile getiren Özgür Özel, "İBB Başkanını alıp hapse koyuyorlar ve birlikte ses çıkarmıyoruz. Bu nasıl dostluk, kardeşlik, demokrasiyi savunmak? Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi ve demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız" ifadelerini kullandı.