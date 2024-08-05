Özgür Özel, işten çıkarılan işçileri provokatörlükle suçladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı'nda katıldı.

Özgür Özel, sahneye çıktığı esnada İzmir'in CHP'li Çiğli Belediyesinde kendilerinin haksız yere işten çıkartıldıklarını ifade eden işçiler tarafından ıslık ve düdükle protesto edildi.

İşçiler, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "İşçiden tasarruf olmaz" sloganları atarak, seslerini Özel'e duyurmaya çalıştı.

Özel, hakkını arayan işçilerin protestosuna tepki göstererek "Kadın kolları kongresini başka işlere alet etmeyin. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmak doğru değil. Burayı kadınlara bırakacaksınız. Bula bula bu örgütün toplantısını mı buldunuz provoke etmek için?" dedi.

SALONDAN ÇIKARILDILAR

Eylemciler, Özel'in talebiyle güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkartıldı. İşçiler çıkartılırken ise görevliler ve işçiler arasında tartışma yaşandı. Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan 147 işçi belediye önünde 55 gündür oturma eylemi yapıyor.