İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2024 Pazartesi / 30 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2765
  • EURO
    36,4034
  • ALTIN
    2615.49
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel, işten çıkarılan işçileri provokatörlükle suçladı
Güncel

Özgür Özel, işten çıkarılan işçileri provokatörlükle suçladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kadın Kolları Kurultayı'nda İzmir'in Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiler tarafından protesto edildi. Özel'in provokatörlükle suçladığı işçiler, güvenlik tarafından salondan atıldı.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 08:06 - Güncelleme:
Özgür Özel, işten çıkarılan işçileri provokatörlükle suçladı
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı'nda katıldı.

Özgür Özel, sahneye çıktığı esnada İzmir'in CHP'li Çiğli Belediyesinde kendilerinin haksız yere işten çıkartıldıklarını ifade eden işçiler tarafından ıslık ve düdükle protesto edildi.

İşçiler, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "İşçiden tasarruf olmaz" sloganları atarak, seslerini Özel'e duyurmaya çalıştı.

Özel, hakkını arayan işçilerin protestosuna tepki göstererek "Kadın kolları kongresini başka işlere alet etmeyin. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmak doğru değil. Burayı kadınlara bırakacaksınız. Bula bula bu örgütün toplantısını mı buldunuz provoke etmek için?" dedi.

SALONDAN ÇIKARILDILAR

Eylemciler, Özel'in talebiyle güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkartıldı. İşçiler çıkartılırken ise görevliler ve işçiler arasında tartışma yaşandı. Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan 147 işçi belediye önünde 55 gündür oturma eylemi yapıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.