Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonunu görmezden geldi: Ne konuşacağız ki

CHP'de şaibeli kurultay sonrası mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

Mahkeme tarafından göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getiren Özel, "Çok sayıda telefon geldi, arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim." dedi.

Yargı kararını tanımayacaklarını ifade eden CHP'li Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Eğer o telefon, bu yargı kararıyla uzlaşmak içinse, o telefona dönmenin bir manası olmaz." dedi.