İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0153
  • EURO
    41,4846
  • ALTIN
    3708.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel polisleri tehdit etti! Skandala tepki yağdı
Güncel

Özgür Özel polisleri tehdit etti! Skandala tepki yağdı

Şırnak'ta bazı ziyaretlerde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından devletin valisi ve Türk polislerini tehdit ederek suç işlediğini söyledi.

IHA21 Mart 2025 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Özgür Özel polisleri tehdit etti! Skandala tepki yağdı
ABONE OL

Özgür Özel'in yaptığının kabul edilemez olduğunu belirten Abbas Gündüz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olduğunu kaydetti. Gündüz, "Özgür Özel, polisimize parmak sallayarak, devleti ve devletin temsilcilerini hedef göstererek kaos ve kargaşa ortamı oluşturmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne herkesin saygı duyması gerekir. Yargı bağımsızdır ve hiçbir siyasi baskıya boyun eğmez. Bu güruhun içinde yer alan ve Özgür Özel'e destek veren isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır. Devletin polisiyle, valisiyle, yargısıyla kavga etmek yerine, milletin iradesine ve hukuka saygı duymalıdırlar. Buradan açıkça ilan ediyoruz, Türk polisi yalnız değildir. Devletimiz sahipsiz değildir. Özgür Özel ve onun destekçileri bilmelidir ki bu millet kaos ve provokasyona teslim olmaz. Bizler, şehit ve gazi aileleri olarak devletimizin, kahraman polislerimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.