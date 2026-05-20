CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde ortaya çıkan yolsuzluk skandallarının gölgesinde çareyi yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmekte buldu.

Londra merkezli The Economist dergisinde bir yazı kaleme alan Özel, Türkiye'yi şikayet eden ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otoriter' olmakla itham eden Özel, medya eliyle muhalefet temsilcilerinin hedef gösterildiğini ve yargılandığını öne sürdü.

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialarla hapiste olduğunu ve AK Parti'nin muhalefeti ehlileştirmek istediğini iddia eden Özel, "Türkiye'nin demokrasi açısından Avrupa ve Batı için kritik bir sınav olduğunu" dile getirdi.

SIK SIK İNGİLİZLERE ŞİKAYET EDİYOR

Özel, geçtiğimiz aylarda da yine İngiliz BBC'ye konuşmuş, "Terk edilmiş hissediyoruz. Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti?"" diyerek İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a sitem etmişti.

Avrupa Birliği'ne mesaj veren Özel, Türkiye'de iktidarın sosyal demokratlara verilmesi gerektiğini ima ederek, İngiltere ve Avrupa'nın tercih yapması gerektiğini dile getirmişti.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'dan Özel'e sert tepki

Vatandaşın parasıyla VIP araç kıyağı

Gökhan Böcek'ten Özel ve Ağbaba ifşası! "200 bin dolar verdim"