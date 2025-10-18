Özgür Özel şimdi de Hollanda'da Türkiye'yi şikayet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'ne katıldı. Özel gittiği her ülkede Türkiye'yi şikayet etme geleneğini burada da sürdürdü.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını savunamayan Özel, "Türkiye'de demokrasinin tehdit altında olduğu" şeklinde asılsız söylemlerde bulundu.

ÜNLÜLERİN AVUKATLIĞINA SOYUNDU

Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Özgür Özel, uyuşturucu kullanma şüphesiyle gözaltına alınan ünlülerin avukatlığına soyundu.

Öte yandan Özel, Avrupa'daki bazı partilerin çekingen tavrını eleştirdi.

"Kaç dolar verirsem CHP'den ihraç edilmem?"

Köksal'dan yaylım ateşi: Partimden gelen saldırılara ne diyeceğim?

Bu kez de İspanya'da Türkiye'yi şikayet etti