İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, verdiği sokak röportajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti seçmenini hedef aldı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve kısa süre önce serbest kalan Dilruba Kayserilioğlu 'cumhurbaşkanına hakaretten' 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tutuklu bulunduğu dönemde skandal açıklamalara imza atan Dilruba Kayserilioğlu'na sahip çıkmıştı. Kayserilioğlu'nu cezaevinde bile ziyaret eden Özgür Özel, Sözcü TV yayınında ilginç ifadeler kullandı.

"SİZE BİR SÜRPRİZ VAR DENİLDİ VE..."

Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye edildikten sonra protokolde yanında oturmasına 'Hata' diyen Özgür Özel, "O gün fuar açılışı var konuşma yapacağım. Yanımda boş koltuk vardı. 'Size bir sürpriz var' denildi ve geldi, Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. Gönül kırdı. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum. Sakin sakin düşünüp, seçmenle helalleşseydi sonra gelip en baş köşeye otursaydı. O söylem düzelmeden o şey gerçekten yanlış oldu" ifadelerini kullandı.

KAYSERİLİOĞLU: YALANA GEL!

Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medyadan cevap veren Dilruba Kayserilioğlu, zehir zemberek ifadeler kullandı: Yuhhh Yalana Gel. Ben mi sürpriz yapmışım. Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim.

Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba'yı onur konuğu yaptı

Küfürbaz Dilruba'ya hapis cezası

"Kimseden özür dilemiyorum!"