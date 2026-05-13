  • Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın yakın dostuydu: CHP'li iş adamına fuhuş kelepçesi
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın yakın dostuydu: CHP'li iş adamına fuhuş kelepçesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen CHP'li iş insanı Turgut Koç fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı.

13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:49
CHP'de peş peşe gelen "etkin pişmanlık itirafları" parti içinde taşları yerinden oynattı.

OKLAR ÖZEL VE AĞBABA'YI GÖSTERDİ

Türkiye'nin dört bir yanındaki rüşvet ağının ucu her seferinde Genel Merkez'e dokundu. Bu sefer ise İstanbul'da yürütülen fuhuş operasyonu kapsamında oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

CHP'li iş insanı Turgut Koç ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

MACİT, CHP'Lİ İŞ İNSANINI ELE VERDİ

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yiğit Macit, savcılığa ek ifade verdi.

Bu kapsamda Macit'in ifadesinde geçen iddialara ilişkin CHP'li iş insanı Turgut Koç gözaltına alındı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ADRESE TESLİM İHALE

Turgut Koç kamuoyunda Özgür Özel Ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla biliniyor. Koç, geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Turgut Koç

WHATSAPP YAZIŞMALARI TEK TEK İNCELENDİ

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Yiğit Macit'in telefonunda yapılan incelemesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Silinen Whatsapp yazışmaları özel yazılımla geri getirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Turgut Koç gözaltına alındı.

Turgut Koç

ÖZEL VE AĞBABA'NIN YAKIN DOSTUNA FUHUŞTAN KELEPÇE

Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "fuhşa aracılık etmek" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen CHP'li iş insanı Turgut Koç fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı.

