İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
CHP'li iş insanı Turgut Koç ve CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelMACİT, CHP'Lİ İŞ İNSANINI ELE VERDİ
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yiğit Macit, savcılığa ek ifade verdi.
Bu kapsamda Macit'in ifadesinde geçen iddialara ilişkin CHP'li iş insanı Turgut Koç gözaltına alındı.CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ADRESE TESLİM İHALE
Turgut Koç kamuoyunda Özgür Özel Ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla biliniyor. Koç, geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Turgut KoçWHATSAPP YAZIŞMALARI TEK TEK İNCELENDİ
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Yiğit Macit'in telefonunda yapılan incelemesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
Silinen Whatsapp yazışmaları özel yazılımla geri getirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Turgut Koç gözaltına alındı.
Turgut KoçÖZEL VE AĞBABA'NIN YAKIN DOSTUNA FUHUŞTAN KELEPÇE
Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "fuhşa aracılık etmek" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen CHP'li iş insanı Turgut Koç fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı.