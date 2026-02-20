İSTANBUL 18°C / 8°C
  • Özgür Özel yalanı, veriler gerçeği söyler! Boğaziçi üzerinden hamaset
Güncel

Özgür Özel yalanı, veriler gerçeği söyler! Boğaziçi üzerinden hamaset

Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine yalanlarına başvurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin Erdoğan döneminde tarihindeki en yüksek başarıyı yakaladığı QS World University Rankings 2026 verilerini görmezden gelen Özel, 'Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ni küresel sıralamada 60 sıra aşağıya çekti' dedi.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 12:13 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Özel 1261 gündür dikilme eylemi yapan bir grup akademisyenin arasına katıldı, eyleme destek verdi. Burada konuşan Özgür Özel söylemlerinde kışkırtma dilini kullanarak yalana sarıldı.

YALANA SARILDI

Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tepki çeken açıklamalarda bulundu. Özel "Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ni küresel sıralamada 60 sıra aşağıya çekti" yalanını söyledi.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın döneminde Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihindeki en yüksek başarıyı yakaladığı verilerle ispatlandı.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan QS World University Rankings 2026 verilerine göre Boğaziçi Üniversitesi, küresel ölçekte 47 basamak birden yükselerek 371. sıraya yerleşti.

Başkan Erdoğan 13 Şubat'ta "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, "Özellikle üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelere de keyiflerince işlettikleri bir derebeylik kuranlar doğrusunu söylemek gerekirse imtiyazlarını kaybetmek istemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN HİZMET İÇİN ÖZEL HAMASET İÇİN GELDİ

Başkan Erdoğa'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne kız ve erkek öğrenci yurtlarını hizmete almak için geldiği görülürken, CHP Genel Başkanı Özel ise provokatif açıklamalar yapmaya geldi.

Özel'in Boğaziçi'nde "öğrencilere toplu ulaşım bedava olacak" sözünü neden tutmadığını anlatması gerektiğini de unuttu.

