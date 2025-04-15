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Özgür Özel yine Batı'ya yalvardı: İngilizlere çok kırgınmış

Kendi siyasi çıkarlarını Türkiye'nin önünde tutan zihniyet çalışmalara devam ediyor. Sürekli yabancı basına ülkesini şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine Financial Times'a konuştu. Batı'ya açık açık yalvaran Özel, İngilizlere kırgın olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2025 Salı 16:07 - Güncelleme:
Özgür Özel yine Batı'ya yalvardı: İngilizlere çok kırgınmış
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi ve bağımsız yargıyı Batı'ya şikayet etti.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu ve ekibinin kirli ağını ve suçlarını örtmek için Batı'ya açık açık yalvaran Özgür Özel bu kez de yine İngiliz Financial Times'a siyasi planlarını anlattı, yeni yol haritası için destek istedi.

ÖZEL YİNE İNGİLİZ'E YALVARDI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batılı ülkelere ve özellikle İngiltere'den yardım dilendi.

Financial Times'a konuşan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde uluslararası desteğin yetersiz kaldığını savundu.

"BU NASIL KARDEŞLİK?"

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'den yardım isteyen Özel, "Avrupa sessiz. Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeşlik?" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin sessiz kalmasının CHP'de hayal kırıklığı oluşturduğunu belirten Özel, "Gerçekten çok kırgınız" dedi.

CHP Genel Başkanı ayrıca, muhalefetin önümüzdeki dönemde yeni bir ittifak arayışına gireceğini belirtti.

2023 seçimlerinde kurulan altılı masa tecrübesini dışlamadıklarını söyleyen Özel, "Diğer partilerle ittifaka kapalı değiliz" açıklamasında bulundu.

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