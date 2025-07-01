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Özgür Özel yine şaşırtmadı: Leman paçavrasına arka çıktı

Özgür Özel, Leman'ın Peygamber Efendimizi tasvir eden alçak karikatürüne arka çıktı. Özel, 'Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden toplumsal lince izin vermem.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 16:52 - Güncelleme:
Özgür Özel yine şaşırtmadı: Leman paçavrasına arka çıktı
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Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Musa'yı resmeden Leman dergisinin yaptığı alçak karikatüre karşı Müslüman camiadan sert tepki ve kınamalar gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel sessizliğe büründü. İstanbul'da bir etkinlikte konuşan Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada skandal karikatürün yayımlandığı Leman dergisini savundu, destek çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL YİNE ŞAŞIRTMADI

İnsanların aklıyla alay edercesine karikatürde kanat takılmış bir melek gördüğünü anlatan Özel, "Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum, bir başka öldürülmüş melekle karşılaşıyor, gökyüzünde tanışıyorlar "Selamın Aleyküm ben Muhammed' diyor. Orada Muhammed, Gazze'de öldürülmüş, ismini Hz. Muhammed'den alan bir Müslüman çocuktur, gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzelidir." dedi.

LEMAN PAÇAVRASINA DESTEK ÇIKTI

Sözde mizah dergisinin avukatlığına soyunan Özgür Özel, açıklamasında "'Peygamberlerin adını alanlar ölüyor' diye resmedilmiş bir karikatür ama kolay! Saldırın LeMan'a! Hz. Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Doğan Pehlevan isimli sözde karikatürist, Leman dergisinin son sayısında skandal bir çizim yaptı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) ile Hz. Musa'yı resmeden Pehlevan'ın geçmişte de İslam'a hakaret ettiği ortaya çıktı.

Alçak karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın geçmişte de benzer provokasyonlara giriştiği ortaya çıktı. Pehlevan, geçtiğimiz yılın kasım ayının hemen başında yaptığı X paylaşımında, "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır..." ifadelerini kullandı.

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