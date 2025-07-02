CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partisinin İl Başkanlığı önünde tepki çeken açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu gibi yine savcıyı tehdit etti. Skandal açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na nasıl davranıyorlarsa İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'na da aynı muameleyi yapacaklarını söyledi.

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İstanbul'da yargıyı tehdit ettiklerini örnek gösteren Özgür Özel, "İzmir Cumhuriyet Başsavcısı eğer İstanbul gibi davranmaya veya davrananlara engel olmamaya devam ederse, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na nasıl konuşuyorsak, nasıl muamele ediyorsak, gelecekte nasıl muamele edeceksek ona ortak olur. Bunu böyle bilsin." dedi.

Özgür Özel yine tehdit etti

Yolsuzluk operasyonunu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü uzun süredir gizlilikle ve büyük titizlikle yürüttüğü biliniyor.

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