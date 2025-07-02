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Özgür Özel yine yargıyı hedef aldı: İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'na skandal tehdit

Partisinin İzmir İl Başkanlığı önünde tepki çeken açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine yargıyı hedef aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit eden Özgür Özel, 'İzmir Cumhuriyet Başsavcısı eğer İstanbul gibi davranmaya veya davrananlara engel olmamaya devam ederse, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na nasıl konuşuyorsak, nasıl muamele ediyorsak, gelecekte nasıl muamele edeceksek ona ortak olur. Bunu böyle bilsin.' dedi.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 17:39 - Güncelleme:
Özgür Özel yine yargıyı hedef aldı: İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'na skandal tehdit
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partisinin İl Başkanlığı önünde tepki çeken açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu gibi yine savcıyı tehdit etti. Skandal açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na nasıl davranıyorlarsa İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'na da aynı muameleyi yapacaklarını söyledi.

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ÖZGÜR ÖZEL YİNE YARGIYI TEHDİT ETTİ

İstanbul'da yargıyı tehdit ettiklerini örnek gösteren Özgür Özel, "İzmir Cumhuriyet Başsavcısı eğer İstanbul gibi davranmaya veya davrananlara engel olmamaya devam ederse, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na nasıl konuşuyorsak, nasıl muamele ediyorsak, gelecekte nasıl muamele edeceksek ona ortak olur. Bunu böyle bilsin." dedi.

Özgür Özel yine tehdit etti

SORUŞTURMAYI NECATİ KAYAKÖZÜ YÜRÜTÜYOR

Yolsuzluk operasyonunu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü uzun süredir gizlilikle ve büyük titizlikle yürüttüğü biliniyor.

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