Mutlak butlan kararının ardından görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, ABD merkezli Newsweek Dergisi'ne Türkiye'deki bağımsız yargı organlarını şikayet etti.

Özel yazısında, "Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Türkiye'de yaşananlar demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Akdeniz'in ve Ortadoğu'nun istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli. Mevcut eğilimler sürerse Türkiye, NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir noktaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalacak" dedi.

MUTLAK BUTLAN YALANI

Mahkemenin verdiği kararı Başkan Erdoğan'ın aldırdığını iddia eden Özel, CHP'nin yargı eliyle kontrol edildiği iftirasına sarılarak şunları yazdı: Son olarak bir mahkeme, hukuk çevrelerinde son derece istisnai kabul edilen 'mutlak butlan' doktrinini kullanarak CHP'nin 2023 Kurultayı'nı geçersiz saydı, beni partinin seçilmiş genel başkanlığı görevinden uzaklaştırdı ve kurultayı kaybetmiş, üst üste 13 seçim yenilgisi nedeniyle kamuoyunda itibar kaybına uğramış önceki yönetimi yeniden göreve getirdi.

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