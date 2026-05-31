  • Özgür Özel'den Anıtkabir'de siyasi provokasyon! CHP'liler görevli subaya saldırdı
Özgür Özel'in Anıtkabir yürüyüşü siyasi provokasyona dönüştü. Anıtkabir'de protokolü hiçe sayan Özel, 'CHP Genel Başkanı' yazılı şeridi mozoledeki çelengin üzerine koymaya kalktı. Sonrasında yaşanan gerilimde Özel'in yanındaki CHP'liler Atatürk'ün huzurunda Anıtkabir Komutanlığına bağlı askerlere saldırdı.

HABER MERKEZİ31 Mayıs 2026 Pazar 11:50
Mahkemenin "Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybeden Özgür Özel, Güvenpark'ta CHP Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bayramlaşma programında yaptığı konuşmanın ardından Anıtkabir'e yürüdü.

Anıtkabir'deki ziyaret sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Anıtkabir'de protokolü hiçe sayarak siyasi şova kalkışan Özgür Özel'in resmi tören prosedürleri kapsamında, çelenk üzerindeki "Özgür Özel - CHP Genel Başkanı" yazılı şeridin mozole alanına alınmasına izin verilmedi.

Şerit çıkarıldıktan sonra çelenk mozoleye bırakıldı. Ancak Özgür Özel'in çelengin mozoleye yerleştirilmesi sırasında söz konusu şeridi cebinden çıkararak yeniden çelengin üzerine koyduğu görüldü. Bunun üzerine Anıtkabir görevlileri şeride yeniden müdahale ederek kaldırdı.

Sonrasında yaşanan tartışmada Özgür Özel'in yanındaki CHP'liler Atatürk'ün huzurunda Anıtkabir Komutanlığına bağlı askerlere saldırdı.

