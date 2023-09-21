Özgür Özel'den ''HDP ile gizli protokol yaptık'' itirafı

CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel değişim hareketi başlatırken Özgür Özel adaylığını resmen ilan etti.

ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI

İki ismin de katıldığı Zoom toplantısında Kılıçdaroğlu'na karşı darbe planları yapılırken, Ekrem İmamoğlu kurultayda çoğunluğu elde edemeyeceğini görünce rotayı Özgür Özel'e destek vermeye kırdı.

ADAYLIK SONRASI İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN

Medya üzerinden paslaşmayı ihmal etmeyen ikili, Özgür Özel'in adaylığını ilan ettiği günde de bu durumu sürdürdü. Özel'in adaylığını duyurduğu anlarda ilk tebrik mesajı Ekrem İmamoğlu'ndan gelirken, Özel bu duruma "Mutlu oldum" sözleriyle karşılık verdi.

Diğer yandan bugün CHP yandaşı Halk TV'ye konuk olan Özgür Özel parti içindeki son durumu ve muhtemel ittifakları değerlendirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezin seçim yenilgisini kabul etmediğini görünce yeni bir yola çıkmaya karar verdiğini savunarak, "Benim yürüyüşüm bizden başarmamızı bekleyen herkes için" dedi.

"YOLA TEK BAŞIMA ÇIKMADIM"

Özel, adaylık sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şunları söyledi:

"Bir yandan Sayın Genel Başkan, bir yandan Genel Başkan'ın şimdi de yanında olan bazı arkadaşlar bu seçim yenilgisini kabul etmeyip, 'Kazanamadık ama yenilmedik' gibi tanımlamalar yapmaya başlayıp, partinin değişiminin ve dönüşümünün önündeki engelleri kaldırmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladıklarında, ben de bu fikriyatla ciddi bir çelişkiye düştüm. Seçimlerden yaklaşık 15 gün sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir anlayışla artık yol yürüyemeyeceğimizi düşündüm. Yola tek başıma çıkmadım, bir kadro hareketi olarak çıktık." dedi.

İTTİFAK AÇISINDAN KAYIPLAR YAŞANIYOR

CHP siyasi yelpazenin iki tarafında doğru da ittifak açısından kayıplar yaşıyor. Burada ne CHP'yi ne ittifak ortaklarını tek başına suçlayabiliriz.

HDP İLE GİZLİ PROTOKOL YAPTIK İTİRAFI

Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde de bir takım gönül kırıklıkları var.

DEĞİŞİM OLURSA İTTİFAK OLUR

CHP'nin bir değişim ve dönüşüm ile ittifak potansiyelini yeniden kazanması gerektiğini düşünüyorum. Yerimizde durursak ittifak potansiyeli yok. Ama değişim olursa ittifaklar tabiiki olur.