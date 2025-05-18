İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu'nun karıştığı yolsuzluk ve rüşvet olaylarından haberdar olan bazı şüphelilerin susturulması için devreye giren avukatlar ve milletvekillerine şimdi de son CHP Genel Başkanı Özgür Özel eklendi. Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın itiraflarından kısa süre sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB çalışanlarını ziyaret eden Özel'in, şüphelilere suskun kalmaları yönünde telkinde bulunduğu öne sürüldü. Aynı görüşmede Özel'in bu süreçte sessizliğini koruyanlara milletvekilliği ve bakanlık vaadinde bulunduğu da iddia edildi.

SORUŞTURMAYI ENGELLEME GİRİŞİMİ

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre Özel, Murat Abbas'ın itiraflarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Marmara Cezaevi'ni ziyaret etti. Bu ziyarette İBB soruşturması kapsamında bulunan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. yöneticileriyle görüşen Özel, yöneticilere sessiz kalmaları yönünde telkinlerde bulundu. Kilit isimlerin konuşmasını engellemek isteyen Özel'in, bu şekilde soruşturmanın önünü keserek İmamoğlu'nu kurtarmaya çalıştığı öne sürülüyor.

KONUŞMAYAN MÜDÜRE TEŞEKKÜR

Cezaevinde yapılan görüşmelerde, Medya A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Türker, Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Kıryak, eski Genel Müdür İpek Elif Atayman ile görüştü. Görüşme sırasında Özel'in Fatoş Pınar Türker'e "Bakan olacaksın", Ceyda Kıryak ve İpek Elif Atayman'a ise "Sizi milletvekili olarak Meclis'te göreceğiz" dediği öğrenildi. Özel'in bu isimlere itirafçı olan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas gibi konuşmadıkları için özel olarak teşekkür ettiği belirtildi.

"Para, Fatih Keleş'te toplanıyordu"

Ziyarette Özgür Özel önemli vaatlerde de bulundu. Medya A.Ş.'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatoş Pınar Türker'e bakanlık sözü veren Özel, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Ceyda Kıryak, ve Medya A.Ş. eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman'a soruşturmada sergiledikleri tavırdan ötürü, milletvekilliği vaadinde bulundu. Görüşmede Özel'in, "Bu tavrınız, ortak hareket etmeniz çok anlamlı. Aslan gibisiniz. Geleceğin milletvekili olacaksınız. Bu tavrınızı ben de Ekrem başkan da unutmayacağız" diyerek itirafçı olmanın önüne geçtiği ileri sürüldü. Görüşmeye eşlik eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in detaylı notlar aldığı, diğer tutuklularla ilgili yeni ziyaretlerin planlandığı da gelen bilgiler arasında.

İBB'de olağandışı medya trafiği!