Özgür Özel'den kaçak açılış... Elazığ Valiliği: Binalar eğitime açık değil

Elazığ Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılışını yaptığı Gazi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin geçici kabulüyle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini ve binaların eğitim-öğretime açık olmadığını açıkladı.

IHA26 Eylül 2025 Cuma 17:00 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen yıkıcı depremde ağır hasar alan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden inşasının tamamlanmasının ardından dün açılışına katıldı.

Açılış sonrası Elazığ Valiliği'nce yapılan açıklamada, "İlimiz Gazi MTAL binası 2020 depremlerinden sonra hasar almış ve yeniden yapım süreci İBB tarafından üstlenilmekle birlikte binaların yapım süreci devam etmektedir. Okulun geçici kabulü ile ilgili olarak kurumlarımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Binalarımız eğitim ve öğretime de açık değildir. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in açılış programı tamamen İBB tarafından, Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hiçbir ön görüşmede bulunulmadan gerçekleştirilmiştir. Devlet teamüllerinde ilde yapılacak programların gerçekleştirilmesinin usul ve esasları bellidir" denildi.

