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Özgür Özel'den kendisini protesto eden işçilere ''Sizi not ettik'' tehdidi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maaşlarını alamayan ve işten çıkarılan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri tarafından protesto edildi. Çiğli'de kent lokantası açan Özel, ‘taşeron' protestosunu görmezden geldi, eylem yapan İzmir Belediyesi isçilerini ‘not ettik' diye tehdit etti.

Haber Merkezi 13 Ocak 2025 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
Özgür Özel'den kendisini protesto eden işçilere ''Sizi not ettik'' tehdidi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çiğli Belediyesi kent lokantası açılışına katıldı. Açılışta CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaşlarını alamayan ve işten çıkarılan taşeron işçilerin sloganlar atmaya başlamasıyla ortalık karıştı. Özel'in konuşması sırasında, 'taşeron işçisi köle değildir' diye slogan atan işçilerle partililer arasında arbede çıktı. Arbede, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve diğer partililerin müdahalesiyle sona erdi.

İŞÇİLERİ GÖZMEZDEN GELDİ

Çalışanların geçim sıkıntısından bahseden Özgür Özel, belediyenin ekmeğinden ettiği işçileri görmezden geldi.

Özel açılıştaki konuşmada işçilerin maaş ödenmesinin gecikmesiyle ilgili şöyle dedi: "Sadece İZELMAN ile İZENERJİ birkaç gün kaynak arayışından dolayı beklemeye alındı. Normalde dost görünen, işler doğru gittiğinde halaya birlikte duranların nasıl karşımıza geçtiğini bir kenara not ettiğimizi, bütün İzmir bilsin."

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