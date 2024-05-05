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Güncel

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'engel olma' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme 2.5 saat sürdü. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na 'Siyasette yumuşamaya engel olma' mesajı verdiği ortaya çıktı.

5 Mayıs 2024 Pazar 07:43 - Güncelleme:
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'engel olma' mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'de akşam yemeğinde bir araya gelerek 2.5 saat görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yürütülen müzakerelere tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na serzenişini dile getiren Özel'in, "Siyasette yumuşama sürecine daha fazla engel çıkarılmaması" yönünde konuşma yaptığı bildirildi.

Görüşmede siyasi gündemdeki tüm başlıkların ele alındığı aktarıldı. Özgür Özel'in, Erdoğan ile müzakere sürecinin hem CHP hem de Türk demokrasisi açısından kazanım olduğunu vurguladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Özel, siyasette yumuşama ihtiyacının gerekliliğine de değindi.

ÖZEL: DETAYLARI ANLATTIM

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret eden Özel, Kılıçdaroğlu ile neler konuştuğuna dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ile keyifli bir akşam yemeği yediklerini ve herhangi bir sorunları olmadığını savunan Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden kısa süre önce Özgür Özel'in tutumunu sert sözlerle eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini" savunarak tepkilerin odağı haline dönüşmüştü.

Bu sözler üzerine konuşan Özel, "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" sözleriyle gündem olmuştu. Erdoğan ile görüşme öncesi, gündem maddelerini belirleme sürecinde en son Kılıçdaroğlu'nu arayarak görüşünü alan Özgür Özel, bu tavırla da tepkisini gözler önüne sermişti.

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