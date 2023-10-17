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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ''kapıya koyarım'' cevabı

CHP'de Olağan Genel Kurul öncesi sular iyice ısındı. CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kim partiye zarar verirse kapının önüne koyarım' sözlerine, '6'sında kimin genel başkan olacağına seçilmiş delegelerimiz karar verecektir' cevabını verdi.

17 Ekim 2023 Salı 07:45 - Güncelleme:
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ''kapıya koyarım'' cevabı
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14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası adeta bir kaos yaşayan CHP'de Genel Merkez ve "Değişimciler" arasındaki yarış da sürüyor. İl Kongreleri'nde son dönemde değişimcilerin üstünlüğü göze çarpıyor.

Öte yandan 5 Kasım'da yapılacak olan 38'inci Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Genel Kurulu'nda adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Bursa il teşkilatıyla bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özel, partililerin CHP Genel Başkanlığı'na aday olmasının demokrasinin gereği olduğunu kaydetti.

KILIÇDAROĞLU'NA "GÖLGE KABİNE" ELEŞTİRİSİ

Parti yapılanmasındaki eksiklikler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Özel, "Pandemiden sonra beslenme krizi var. Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yok. Algı operasyonlarıyla uğraştığımız seçimde Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yok. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, parti sözcüsü, diğer konuları konuşmaktan ekonomiyi ön plana çıkaramıyor. Çıkarsa da ekonomi kurmayı olarak görülemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra ekonomide gölge kabine gibi koskoca bir ekibini, tarımda neyin ne olduğunu en iyi anlatan Tarım Bakanı'nın gölge kabinesindeki ekibini, savunma sanayinde en boş bıraktığımız ve en zorda kaldığımız alanlarda çok etkin isimleri, teknolojiyi, inovasyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında göreceksiniz" diye konuştu.

"KAPININ ÖNÜNE KOYARIM" CEVABI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kim partiye zarar verirse kapının önüne koyarım" sözlerine cevap veren Özel, "Sayın Genel Başkanımız, '4'ünde kurultay var. 6'sında parti içinde tartışma çıkaranı kapı önüne koyarım' diyor. Biz kurultaylarda zaten birleşiriz, bütünleşiriz, hep birlikte yola çıkarız. Ama sayın genel başkanımıza hatırlatmamız lazım, 6'sında kimin genel başkan olacağına seçilmiş delegelerimiz karar verecektir. Onlara saygılı olmak lazım. Bundan sonraki süreçte de doğru bildiğimizi savunmaya, eksik bildiğimizi eleştirmeye, bu partiyi geliştirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullandı.

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