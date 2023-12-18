Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun veliahtına soğuk duş

CHP'de bir ara ismi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sonrası için düşünülen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'le yollar ayrılıyor. CHP için büyük önem taşıyan Ankara'nın Çankaya ilçesinde aday bilmecesi yaşanıyor. Adaylarını belirlemeye başlayan CHP, iki dönemdir Çankaya Belediye Başkanlığı'nı yürüten Alper Taşdelen'i üçüncü dönem için düşünmüyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Genel Merkez bunun sebebini 'performansa' bağlıyor. Eski yönetim ise Taşdelen'in gözden çıkarılmasının nedenini "Gelecekteki genel başkan" olarak anılması olduğunu ifade ediyor.

ÇIĞGIN GÜNDEMDE

Taşdelen'in yerine konuşulan adaylar arasında ise kurultay süresinde Özgür Özel'e yakın çizgi izleyen ve değişim tarafında yer alan CHP Ankara İl Başkanı adayı Serkan Çığgın ve Bekir Ödemiş ile CHP'nin Ankara eski Milletvekili Tekin Bingöl'ün isimleri geçiyor.