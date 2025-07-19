CHP'de eylül ayına ertelenen 'şaibeli kurultay' davası öncesi parti yönetimi tüm delege yapısını değiştirmek için düğmeye bastı. Muhalefet, bunu tasfiye operasyonu olarak değerlendiriyor

CHP'de sonu gelmeyen koltuk kavgası yine kızıştı. 15 Eylül'de görülecek olan şaibeli kurultay davası öncesi parti yönetimi tepki çeken bir karara imza attı. Partiden yapılan son açıklamada, MYK kararıyla kongreler sürecinin başlatıldığını duyuruldu. İlçe kongreleri delege seçimlerinin başlangıç tarihi 13 Ağustos olarak açıklandı. İlçe kongrelerinin 13 Eylül 2025 tarihinde başlayacağı, il kongrelerinin ise 5 Ekim 2025 tarihinde başlayarak, 5 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacağı duyuruldu.

'ÖN ALMA' HAMLESİ

Dava sonucunu beklemeden alınan bu ani karar, partinin delege yapısının baştan aşağı değişmesi anlamına geliyor. Sabah'ın haberine göre, Parti içi muhalefet, delege yapısının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden arındırılması amacıyla, erkenden kongreler sürecinin başlatıldığını savunuyor.

Diğer yandan ise mahkemeden çıkabilecek olası bir butlan kararına karşı parti yönetiminin belirsizliği daha da artırarak, bu adımı bertaraf etmeye çalıştığı dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun mevcut delege yapısında hala yüzlerce destekçisi olduğu öne sürülürken, yeni seçimlerle bu gruba ağır bir darbe indirileceği iddia ediliyor.

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