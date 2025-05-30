Türkiye, İBB Başkanlığı görevini kendisini ve çevresini zengin etmek için kullanan Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk skandallarını konuşurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kamu malının yağmalanmasına göz yumarak Ekrem İmamoğlu'nun arkasında duruyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını kamuoyunda konuşturmamak için algı operasyonlarına soyunan, izinsiz sokak eylemleri organize eden, gençleri kullanmaktan çekinmeyen, polise saldırtan ve ülkesini Batı'ya şikayet ederek bağımsız yargıyı hedef alan Özgür Özel bu kez de hazırlattığı görsel ile adeta çığırından çıktı.

YOLSUZLUKLARIN BAŞMİMARI İLE AYNI KEFEYE KOYDU

Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 572. yılına ilişkin paylaştığı mesajında, "Fatih Sultan Mehmet'in cesaretine, Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonuna sahip çıkmayı daima sürdüreceğiz." derken hazırlattığı görselde de tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu, İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet ile Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir tuttu.

Özgür Özel'in akla ziyan paylaşımına vatandaşlar "İstanbul'u yağmalayan suçlu ile İstanbul'u fetheden komutan aynı olur mu?" şeklinde tepki gösterdi.

Özgür Özel daha önce de; kirli algı operasyonlarına Fatih Sultan Mehmet'i alet etmişti

NOW TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akıllara durgunluk veren yorumuyla diploma kararı üzerinden İstanbul Üniversitesi rektörünü hedef almıştı.

"BIRAK OLDUĞU YERDE KALSIN"

Özel; "İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet böyle bir adamın rektör olacağını bilseydi kardeşim değmez derdi ya, böyle bir kifayetsizin geleceğini bilseydi bırak olduğu yerde kalsın derdi" ifadelerine yer vermişti.

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