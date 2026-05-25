Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nce görevden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kendisine verilen "mutlak butlan" tebligatını yırtttığı anlar kurgu çıktı.

"MUTLAK BUTLAN" TEBLİGATINI YIRTTI

Belgeyi eline alan Özgür Özel, "Bunun için yıktılar Baba Ocağı'nı" diyerek sitem etti ve kararın tebliğ edildiği belgeyi yırttı. Belgenin yırtılmış halini CHP'li Ali Mahir Başarır'a veren Özgür Özel, belgenin makam odasında bulunan masaya bırakılmasını istedi.

TEBLİGAT YIRTMA TİYATRO ÇIKTI

Tüm bu yaşananların kurgu olduğu ortaya çıktı. Özel'in, gelen tebligatı önce okuduğu ardından ise tekrar kamera kaydına aldırarak yırttığı öğrenildi. Özel'in okunmamış algısı oluşturmak için bu olaya sarıldığını içeride bulunanlar da teyit etti.

ÖZEL'İN TEBLİGATI DİKKATLİCE OKUDUĞU O FOTOĞRAF KARESİ;