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Özgür Özel'den yeni gaf! Ayetlere hadis dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin İzmir Bayraklı ilçesindeki düzenlenen programında yeni bir skandala imza attı. Özel, Nisa Suresi'nin 58. ayetini, Hz. Peygamber'in ayeti diyerek okudu.

25 Mart 2024 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
Özgür Özel'den yeni gaf! Ayetlere hadis dedi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni bir gafa imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlediği iftara katıldı. İftar programında konuşan Özel, Ayet'i Peygamberin sözü yapmaya çalışarak, "Hazreti Peygamber'in güzel ahlakla ilgili, Nisa Suresi'nin 58. Ayeti'ni de hatırlatarak 'Emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder' diyor" ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ROL ÇALDI

Özgür Özel'in skandalı akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemlerde konuşmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, Hadis-i Şerif metnini değiştirmeye kalktı. Peygamber efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü "Cennet kadınların ayakları altındadır" şeklinde söylemişti.

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