İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3746
  • EURO
    53,5275
  • ALTIN
    6921.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel'e ikinci yargı darbesi: Süleyman Soylu'ya tazminat ödeyecek
Güncel

Özgür Özel'e ikinci yargı darbesi: Süleyman Soylu'ya tazminat ödeyecek

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, kendisine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı davada 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Özgür Özel'e ikinci yargı darbesi: Süleyman Soylu'ya tazminat ödeyecek
ABONE OL

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Soylu'nun avukatı beyanında, Özel'in, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

Özel'in avukatı da müvekkilinin beyanlarının siyasi eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Özgür Özel'in Soylu'ya 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

- SOYLU'DAN DEĞERLENDİRME

Soylu, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in şahsına yönelik iftira ve hakaretten bir kez daha tazminata mahkum olduğunu belirtti.

"Hiçbir yerde kullanmadığım, söylemediğim ve ifade etmediğim '550 terörist var, bu sözü siyaseten söyledim' şeklindeki sözlerin koskoca bir yalan olduğu, mahkeme kararıyla da tescillenmiştir." ifadesini kullanan Soylu, siyasette yalanla bir arpa boyu yol gidilemeyeceğini vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Şişli'de bir topluluğun karşısına çıkıp örgütlü yalanlarla hem iftira atmak, hem yuhalatmak, hem de hakaret etmek siyaset değildir. Siyasette, hoşumuza gitmese de ağır eleştiriler olabilir. Ancak bile isteye, kasten yalan üzerinden 'iftira ve hakaret üretmek' insanlık dışıdır. Bu yıl ikinci kez iftira duvarına çarpıyorsunuz. İftiralarınızla siyaseti de insanlığı da kirletmeyin..."

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.