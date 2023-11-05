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  • Özgür Özel'e ilk gününde soğuk duş! ''Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi''
Güncel

Özgür Özel'e ilk gününde soğuk duş! ''Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen protesto edildi.

IHA5 Kasım 2023 Pazar 15:12 - Güncelleme:
Özgür Özel'e ilk gününde soğuk duş! ''Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi''
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CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi. Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasını "Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu, "Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı" dedi.

Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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