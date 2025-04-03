TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde yer alan analiz yazısında 6 Nisan'da gerçekleşecek CHP kurultayına ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

Yolsuzluk rüşvet ve terörle iltisakları nedeniyle CHP'li belediyelerde başlayan soruşturmalar parti tabanını hareketlendirdi. Görevden alma ve kayyum atamalarının mevcut yönetimin zafi yetinden kaynaklandığını düşünen bazı delegeler, 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı. Çağrıda, "Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri CHP 7.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve ve sorumluluğa davet ediyoruz. 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek olan Kurultayda gemiyi güvenli limana taşıma sorumluluğunu almaktan kaçınamazsınız. Biz CHP Kurultay delegeleri olarak sizi göreve davet ediyoruz" denildi. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, "Delegeler sahada ve çalışıyorlar şu anda 553 ıslak imza hazır, Kılıçdaroğlu'nun cebinde" bilgisini verdi.

ADAY GİBİ KONUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün "Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusuna net bir yanıt vermedi. Ancak verdiği yanıtla adaylık sinyali de verdi. Kılıçdaroğlu, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultay kimi seçerse, doğrusu o olur" dedi. Konuştuğum CHP'li kaynaklar, yaklaşık 1300 delegenin oy kullandığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun en az 600 imza ile aday olabileceğini söylediler. CHP'li kaynaklar aksi halde "CHP zor zamanlar yaşarken aday olursa tabanın tepkisini çekebilir. Kendini anlatamaz" görüşünde.

PM LİSTESİNİ DELME

Bir önceki kurultayda İmamoğlu'nun desteği ile seçilen Özgür Özel'in, 6 Nisan'daki olağanüstü Kurultay'a blok liste ile gireceği ve İmamoğlu'na yakın birçok ismi liste dışı bırakacağı da konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ve taraftarlarının da PM listelerini delmek için çalıştığı belirtiliyor. Bir önceki PM'ye Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal gibi isimler bu şekilde girebilmişti.

ÖZEL'E KARŞI HAMLE

Kurultay sürecini hareketlendiren bir diğer gelişme Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Silivri'de iki kez görüşmesi oldu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden aldığım bilgiye göre bu görüşmeler İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşti. İki ismin ortak aday gösterme konusunda zemin yokladığı da iddia ediliyor. Mevcut durumda olmasa bile Olağan Kurultay'da ortak aday ile Özgür Özel'in karşısına çıkılabilir. İki yılda bir yapılan Kurultay'ın normal şartlarda Kasım 2025'te yapılması gerekiyor. Genel Başkanlar bunu bir yıl daha uzatabiliyor.

KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERENİ İHRAÇ EDİN!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı kurultay delegelerinin 'aday ol' çağrısı CHP'li gazeteciyi kızdırdı. Gazeteci Yalçın Doğan katıldığı televizyon programında, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterenlerin partiden ihraç edilmesi gerektiği çıkışı yaparak, "Eğer bu kurultayda 15-20 kişi çıkıp Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirse o gösterenleri partiden ihraç etmek lazım" diye konuştu.