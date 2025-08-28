Kooperatif soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İzmir Büyükşehir Belediye bulunduğu Buca Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanan grup, "Belediyeye güvendik, mağdur olduk", "Mağdurlar burada, hırsızlar nerede?" yazılı pankartlar taşıdı.

İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği Üyeleri adına konuşan S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, cezaevi önüne kırmızı bir halı sererek eylem yapacaklarını söyledi.

Grup adına konuşan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, kırmızı halıyı mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kılmak için serdiklerini belirtti.

Tarih boyunca "kırmızı halı"nın seçilmişlerin ve güçlülerin ayrıcalığını simgelediğini ifade eden Alpyavuz, "Bugün İzmir'de görüyoruz ki, seçilmişler için kırmızı halılar seriliyor, ziyaretler düzenleniyor ve kameralar karşısında destek mesajları veriliyor. Ya biz, kooperatif mağdurları? Hayatlarının birikimlerini kaybeden, evsiz kalmış, borç batağına sürüklenen binlerce yurttaş ne olacak? Bizlere kırmızı halı yok, ziyaret yok, dayanışma yok." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 25 Ağustos'ta Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda önünde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Alpyavuz, yönetimleri değişen kooperatiflerin eski yöneticileri hakkında açılan dosyaların dikkate alınıp alınmadığını sordu.

Alpyavuz mağdurların taleplerinin göz ardı edildiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bizler, hakkını arayan kooperatif mağdurları olarak, kırmızı halının üstünde yürüyen değil, halının altında ezilenleriz. Bugün kırmızı halıyı onların cezaevi kapısına seriyoruz. Bu halının üzerinde yürüyen herkes bilsin. Biz bu tiyatroyu izlemeyeceğiz. Biz bu adaletsizliğinizi unutmayacağız. Biz bu mağduriyeti affetmeyeceğiz."

Konuşmanın ardından grup, beraberlerinde getirdikleri kırmızı halıyı cezaevi kapısının önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan, partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kooperatifçiliğin bir suç olmadığını, inşaat maliyetlerindeki on katlık artışın İzmir'deki kooperatiflerin ilerlemesini yavaşlattığını savunmuştu.