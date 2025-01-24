İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6868
  • EURO
    37,5415
  • ALTIN
    3192.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel'e 'korsan metin' çıkışı: Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlık
Güncel

Özgür Özel'e 'korsan metin' çıkışı: Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya aracılığıyla Bolu'daki otel yangını faciasına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Tunç, 'Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.' dedi.

IHA24 Ocak 2025 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Özgür Özel'e 'korsan metin' çıkışı: Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlık
ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen yangına ilişkin, "Yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini belirtti. Bakan Tunç, yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtti. Yapılan incelemelerden rahatsız ve suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisinde bulunan kişiler olduğunu dile getiren Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır. Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır."

Tunç, yaşanan olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından rahatsızlık duyanlar olduğunu söyleyerek, "İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir? Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır" dedi.

Tunç: İhmali olanlar hesap verecek

Otel faciasında yeni gelişme

Kartalkaya'da otelde yangın faciası
  • BakanTunç
  • ÖzgürÖzel
  • BoluYangını

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.