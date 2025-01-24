Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen yangına ilişkin, "Yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini belirtti. Bakan Tunç, yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtti. Yapılan incelemelerden rahatsız ve suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisinde bulunan kişiler olduğunu dile getiren Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır. Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır."

Tunç, yaşanan olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından rahatsızlık duyanlar olduğunu söyleyerek, "İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir? Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır" dedi.

Tunç: İhmali olanlar hesap verecek

Otel faciasında yeni gelişme

Kartalkaya'da otelde yangın faciası